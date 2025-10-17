قنبلة الشرع.. طلب عودة الجيش الروسي لحماية سوريا من إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: أكد موقع bloknot.ru الروسي (الناطق بالروسية) أن الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع طلب خلال زيارته الحالية لموسكو عودة الجيش الروسي إلى سوريا، والهدف من ذلك هو حماية جنوب البلاد من النفوذ الإسرائيلي.

وجاء التقرير (المقال التحليلي) بقلم الكاتب الروسي سيرجي سافوستيانوف، من وكالة تاس الروسية.

وأضاف الموقع الروسي :"طالب الشرع روسيا بإعادة الجيش إلى سوريا، وقد يتسبب ذلك في النظر إليه من جانب الجماعات المسلحة في سوريا باعتباره خائناً ويستعدون لمهاجمة قواعد في حميميم وطرطوس".

ونقل الموقع الروسي عن وكالة رويترز :"الشرع يدعو بوتين إلى إعادة القوات الروسية إلى جنوب البلاد، وكشفت التقرير سر زيارة الشرع لبوتين. وحسبما ذكرت، طلب الشرع من روسيا إعادة جيشها إلى جنوب بلاده. وقد أعلن مسلحون محليون بالفعل الشرع خائنًا، ويستعدون لمهاجمة قواعد روسيا العسكرية - القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم. وسوريا تفتقر إلى القوة للدفاع عنهما: ومن ثم يتوجب على روسيا إما سحب مقاتليها بالكامل من سوريا، أو الموافقة على هذا الاقتراح وبدء حملة عسكرية شاملة جديدة في سوريا".

استغاثة بروسيا لمواجهة اسرائيل المدعومة من ترامب

بحسب رويترز، فإن طلب الرئيس السوري أحمد الشرع عودة الجيش الروسي إلى سوريا يرتبط برغبته في مقاومة الضغوط الإسرائيلية لتوسيع المنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا.

ويرى الرئيس السوري أن القوات الروسية قد تكون بمثابة ضمانة ضد أي توغلات إسرائيلية أخرى.في الواقع، بعد وصول النظام السوري الجديد للحكم، وما تلاه من انسحاب جزء كبير من القوات المسلحة الروسية، يشعر النظام السوري الجديد بالعجز التام أمام إسرائيل العدوانية. في الوقت نفسه، لا يبدو أي من "رعاة" الشرع أو الجماعات الداعمة له مستعدًا لمواجهة اليهود. وعلى وجه الخصوص، تركيا، التي دربت المسلحين وزودتهم بالسلاح، ليست مستعدة لاستخدام جيشها لردع الجيش الإسرائيلي مباشرةً، على الرغم من خطاب أردوغان اللاذع المعادي لإسرائيل.

فيما تتخذ الدول العربية التي موّلت الشرع، وخاصة قطر، موقفًا مشابهًا. اليوم، وبسبب دعم دونالد ترامب غير المسبوق للدولة اليهودية، فإن أي صراع مع إسرائيل يعني تلقائيًا مواجهة مع الولايات المتحدة. لا أحد يرغب في ذلك.وعلاوة على ذلك، فإن تركيا والعرب لديهما بالفعل عدد من الاتفاقيات غير العامة مع ترامب، بما في ذلك عدم التدخل في سياسة تل أبيب المتمثلة في التوسع "الزاحف" في "الأرض الموعودة".

في النهاية، اتضح أن دولة واحدة فقط تتمتع بسيادة حقيقية، وإمكانيات عسكرية كافية، وسلطة دولية راسخة، قادرة على ضمان وحدة أراضي سوريا ومنع إسرائيل من الاستيلاء على أراضيها الجنوبية: روسيا. في جوهر الأمر، ليس أمام الشرع خيارات أخرى.

وجود روسيا له دوافع أكبر من التحالف مع بشار

وتابع الموقع الروسي :"لقد أدرك أخيرًا أن الوجود العسكري الروسي في بلاده له دوافع جيوسياسية، وليس انتماءً شخصيًا للرئيس السابق بشار الأسد. يعتقد بعض الخبراء أن الشرع سيطالب بتسليم الرئيس السابق مقابل الحفاظ على القواعد الروسية. إلا أن النظام الحالي في دمشق أضعف من أن يضمن أمن ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية. الجيش الروسي وحده قادر على ضمان ذلك، ولكن بشرط إعادة قوة عسكرية كاملة إلى هناك".

نظريًا، يُصبّ هذا الاقتراح في مصلحة روسيا، خاصة أن موسكو لديها دافع واضح لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط. ولطالما كانت سوريا، على وجه الخصوص، مركزًا قويًا لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. وقد شهد نفوذ روسيا هناك نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة.

حماية العلويين

وبدون سوريا، تخاطر روسيا بخسارة جميع مكاسبها في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.علاوةً على ذلك، يُمكن لروسيا تحقيق مكاسب جيوسياسية من خلال حماية الأقلية العلوية، التي تتعرض لهجمات ومجازر متكررة على يد أشد المتطرفين تشددًا في سوريا. سيكون لحمايتهم أثر إنساني بالغ، ما يعني أيضًا الوفاء بالتزامات سابقة تجاه شركائها المطاح بهم من السلطة. في الشرق، تعد هذه اللحظات ذات أهمية كبيرة لتعزيز سمعة روسيا وهيبتها.

هناك أيضًا فائدة "داخلية" لروسيا، حيث يتواجد أعداء روسيا في أوروبا، وفي هذه الحالة يُمكن لروسيا إعادة نشر وحداتها الأكثر فعالية في سوريا، مع الحفاظ على الأعداد وفعاليتها القتالية العملياتية. علاوة على ذلك، يُطوّر المجتمع الصناعي العسكري حاليًا بنشاط أنواعًا جديدة من الأسلحة التي يُمكن اختبارها في الصراعات مع المتطرفين السوريين.

بوتين سوف يفكر جيداً في عرض الشرع

ومع ذلك، ازدادت مخاطر نشر قوة عسكرية كاملة في البلاد بشكل ملحوظ. ليس فقط بسبب تنامي نهم إسرائيل، التي يدعمها دونالد ترامب بالكامل. فالحقيقة أن "الشرع" لا يسيطر على جميع التشكيلات المسلحة في سوريا، ولا يمكنه تقديم مثل هذه المقترحات إلا من المسلحين الموالين له.تأكد ذلك خلال زيارة الشرع لموسكو. وبعد أن علمت الجماعات السورية المتطرفة بهدف زيارة الرئيس، أعلنته خائنًا. بل دعت أنصارها إلى مهاجمة قواعد روسيا.

واختتم التقرير الروسي :"لن تتمكن سلطات دمشق الحالية من الدفاع الكامل عن حميميم أو طرطوس. ولم يتبقَّ لروسيا سوى عدد محدود من المقاتلين هناك. ومن الناحية المثالية، يجب على روسيا إما سحبهم بالكامل أو قبول عرض الشرع، والبدء، من خلال الاشتباك المباشر، بسحق المسلحين مجددًا.

الخيار في الوضع الراهن صعب للغاية. لذلك، قبل اتخاذ أي رد نهائي على الشرع، سيتعين على فلاديمير بوتين دراسة جميع إيجابيات وسلبيات هذا القرار بعناية".

