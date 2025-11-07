شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن لبناني، وإصابة ثمانية آخرين بجروح، في غارات إسرائيلية استهدفت، بلدة طورا في قضاء صور جنوب لبنان.

جاء ذلك فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانين منفصلين توجّه فيهما إلى سكان بلدات الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل في جنوب لبنان، دعاهم إلى إخلاء مبانٍ محددة ومحيطها فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، بعد إعلانه عن نية شنّ هجمات وشيكة ضد ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشن سلسلة غارات على "أهداف عسكرية لحزب الله" جنوبي لبنان؛ وقال إنه "لم نصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان"، وأضاف أنه "يحث على إخلاء سكان المباني المحددة في الخرائط" التي عممها وتلك المجاورة لها، في الطيبة وطيردبا وعيتا الجبل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ في وقت سابق سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، ترافقت مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية والمسيّرات في أجواء العاصمة بيروت والبقاع الشمالي، وفق مصادر محلية.

المصدر : عرب 48