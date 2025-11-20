وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي. كما تم التوقيع بين الجانبين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي من شأنها أن تؤطر العلاقات التاريخية بين البلدين. 1. اتفاقية الدفاع الإستراتيجي: تعزز جهود الرياض في إطار تطوير صناعاتها العسكرية، وترفع مستوى جاهزية قواتها المسلحة، عبر تنفيذ مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الدفاعية في المقام الأول. 2. الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي. 3. البيان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية. 4. الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة. 5. اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية. 6. ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي. 7. الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية. 8. مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب. 9. الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات. صفقات الأسلحة - 300 دبابة قتالية أمريكية الصنع ستشتريها السعودية - حصول السعودية على مقاتلة متقدمة من طراز F-35 Lightning II - 48 طائرة F-35 بقيمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.



كانت هذه تفاصيل خبر 8 اتفاقيات تؤطر الشراكة التاريخية بين السعودية وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.