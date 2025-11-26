الحجار أكد أهمية مواصلة دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري، على رأس وفد، حيث جرى عرض شامل للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكد الحجار خلال اللقاء "أهمية مواصلة ​دعم المجتمع الدولي​، لا سيما الأمم المتحدة، لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدّمها الأجهزة الأمنية، بما يُعزّز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، خصوصًا في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد".

كما التقى الوزير الحجار نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم التباحث في التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تعزيز الدعم الإنساني والإنمائي للمجتمع اللبناني.