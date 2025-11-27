أسهم أوروبا تستقر إلى حد كبير بعد سلسلة مكاسب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ 45 دقيقة

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة إلى حد كبير، اليوم الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، مدفوعة بتزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، في حين قفز سهم شركة (بوما) بسبب أخبار عن عملية استحواذ، وارتفعت أسهم مجموعة (أولفاندز) بفضل عرض استحواذ.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.12 بالمئة إلى 574.89 نقطة عند أعلى مستوياته في أسبوعين تقريبا. وتباين أداء البورصات الإقليمية الرئيسية. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني في لندن بعد يوم من إعلان ميزانية الخريف. وتقدم المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة عيد الشكر، مما أبقى أحجام التداول أخف من المعتاد في الأسواق العالمية.

وارتفع سهم بوما 18.9 بالمئة بعد أن ذكرت تقارير أن شركتي الملابس الرياضية الصينيتين (أنتا سبورتس بروداكتس) و(لي نينج) بين الشركات التي تستكشف إمكانية الاستحواذ على الشركة الألمانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة.

وصعد سهم (أولفاندز جروب) 22.1 بالمئة، مسجلا أكبر قفزة في يوم واحد على الإطلاق، بعد أن دخلت المجموعة في محادثات حصرية للاستحواذ عليها من مشغل البورصة الألمانية (دويتشه بورصه) بتقييم أولي قدره 4.7 مليار يورو (5.42 مليار دولار).

وعزز السهم المؤشر الفرعي للخدمات المالية الذي قفز 0.74 بالمئة.

وقال جوست فان ليندرز كبير خبراء الاستثمار لدى (فان لانسخوت كيمبن) “شهدنا ارتفاعا جيدا بعد الانخفاض الذي حدث (موجة البيع العالمية في الآونة الأخيرة)”.

وأضاف “هذه فترة تماسك نوعا ما بعد ما شهدناه”.

وكان قطاع السيارات أكبر الرابحين اليوم، إذ ارتفع 0.9 بالمئة مدعوما بصعود بلغ 1.5 بالمئة في سهم (فيراري) بعد أن رفع بنك (يو.بي.إس) سعره المستهدف لشركة تصنيع السيارات.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية الخاسرين على المؤشر بانخفاضه 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهمي شركتي (نوفو نورديسك) و(روشه).