زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس “إن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريبا للعمل على صيغة خضعت للنقاش في محادثات بجنيف تستهدف إحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف”.

وأضاف في كلمته المسائية المصورة “سيجتمع فريقنا مع ممثلين أمريكيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب (المواقف بشأن) النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (المحادثات في) جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية”.

وأردف “سيكون هناك اجتماع للوفدين. وسيكون الوفد الأوكراني مستعدا استعدادا جيدا وسيركز على العمل الهادف”.