اخبار العالم

زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن

0 نشر
EditorMon 0 تبليغ

زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ 36 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس “إن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريبا للعمل على صيغة خضعت للنقاش في محادثات بجنيف تستهدف إحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف”.

وأضاف في كلمته المسائية المصورة “سيجتمع فريقنا مع ممثلين أمريكيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب (المواقف بشأن) النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (المحادثات في) جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية”.

وأردف “سيكون هناك اجتماع للوفدين. وسيكون الوفد الأوكراني مستعدا استعدادا جيدا وسيركز على العمل الهادف”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا