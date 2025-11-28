قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في عين الدلبة أمس ولم نعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة علي الدبس (مواليد عام 2013، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-11-27، منزلها الكائن في عين الدّلبة- ​الضاحية الجنوبية​، إلى جهةٍ مجهولة؛ ولم تَعُد حتى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرّقمَين: 244578-70 أو 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".