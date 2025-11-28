قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في عين الدلبة أمس ولم نعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة علي الدبس (مواليد عام 2013، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-11-27، منزلها الكائن في عين الدّلبة- الضاحية الجنوبية، إلى جهةٍ مجهولة؛ ولم تَعُد حتى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرّقمَين: 244578-70 أو 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
