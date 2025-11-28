البابا لاوون الرابع عشر وصل إلى مجمع نيقيا الأول

وصل ​البابا لاوون الرابع عشر​ يصل إلى مجمع نيقيا الأول.

وترأس البابا لاوون الرابع عشر صلاة بمشاركة الأساقفة والكهنة والشمامسة في كاتدرائية الروح القدس في إسطنبول، وذلك ضمن محطته الكنسية في المدينة.

وخلال كلمته، أشار البابا لاوون إلى أنّ الحضور الكبير جدًا للمهاجرين واللاجئين في تركيا يشكّل تحديًا للكنيسة من أجل استقبالهم وخدمتهم، مؤكّدًا أنهم من بين الفئات الأكثر ضعفًا.

كما أكّد البابا أن الكنيسة في تركيا جماعة صغيرة لكنها تبقى خصبة.