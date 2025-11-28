مصرف لبنان رفع سقف السحوبات للتعميم 158 إلى 1000 دولار والتعميم 166 إلى 500 دولار

نشر مصرف لبنان، نسخة عن القرار الوسيط رقم 13770 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158".

وفي التفاصيل، وبحسب التعميم رقم 746 بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه، تقرر رفع سقف السحوبات من 800 دولار الى 1000 USD شهرياً، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية، وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه سنوياً، عملاً بالبند (1) هذا، بالدولار الأميركي من المصارف كافة، مبلغ 12000 USD.

وبحيث يدفع على الشكل التالي:

-800 USD لصاحب الحساب نقداً (Banknotes) و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية

التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).

-200 USD بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS) حصراً.

ويكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقاً لسياسته النقدية.

2- يُعدّل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2026/6/30

ليبـلغ 11000 USD.

كذلك نشر المصرف، في تعميم آخر رقمه 747، نسخة عن القرار الوسيط رقم 13771 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 166".

أما تفاصيل التعميم رقم 747، تقرر رفع سقف السحوبات من 400 الى 500 دولار شهرياً، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية، وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بهذه المادة سنوياً مبلغ 6000 USD من المصارف كافة،

وبحيث يدفع على الشكل التالي:

-400 USD لصاحب الحساب نقداً (Banknotes) و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج،

و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج،

و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).

-100 USD بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS) حصراً.

ويكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقاً لسياسته النقدية.

كذلك يعدّل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2026/6/30

ليصبح 5500 USD.