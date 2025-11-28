تعرض ناقلة لانفجار وحريق شمالي مضيق البوسفور التركي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ دقيقتان

قالت وكالة (تريبيكا) للشحن البحري “إن انفجارا وحريقا وقعا في غرفة محرك إحدى الناقلات في البحر الأسود إلى الشمال من مضيق البوسفور التركي اليوم الجمعة”.

وذكرت الوكالة أن الناقلة (كايروس)، التي ترفع علم جامبيا، كانت تبحر دون حمولة على بعد نحو ‭83‬ كيلومترا شمالي البوسفور عندما وقع الحادث.

وأضافت تريبيكا أن التقارير تشير إلى أن السفينة قد تكون اصطدمت بلغم وأنها معرضة لخطر الغرق، وتابعت أنه جرى إرسال زوارق إنقاذ وخفر السواحل للمساعدة.

وأردفت الوكالة أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة.