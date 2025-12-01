ترامب: أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس فنزويلا مادورو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب . رويترز
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يذكر تفاصيل عما ناقشه الزعيمان.
وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان تحدث مع مادورو “لا أريد التعليق على الأمر. الإجابة هي نعم”. وكان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.
وفي سياقٍ منفصل، اعتبر الرئيس الأميركي أن هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية الأخيرة في فلوريدا، غير أنه حذر من أن فضيحة الفساد التي تهز كييف “ليست مفيدة”.
وقال ترامب إن “أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة”، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر مؤخراً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه الذي كان يترأس أيضاً وفد التفاوض.
فيما أضاف: “لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق”.
