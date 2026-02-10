روسيا: تفاهمات «ألاسكا» أساسية لدفع التسوية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في «أنكوريج» بولاية ألاسكا الأميركية أساسية، وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية، إن «هذه التفاهمات تحديداً هي التي من شأنها أن تدفع عملية السلام قدماً، وتتيح تحقيق انفراجة»، مضيفاً أن «روح أنكوريج» تمثل مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الروسية - الأميركية في ألاسكا.

وأضاف أن «تفاصيل الاتفاقات لن تكشف علناً، وأن المناقشات يجب أن تجرى خلف أبواب مغلقة».

وبين أن الرئيس بوتين أجرى محادثات في قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون» العسكرية في «أنكوريج» مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بصيغة «3 مقابل 3»، واستمرت المحادثات ساعتين و45 دقيقة أبدى خلالها الطرفان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، على أن بلاده لن تسمح بنشر أي نوع من الأسلحة تهدد الأمن الروسي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على ضمان حماية حقوق الناطقين بالروسية الذين يعيشون على الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية: «ليس لدي شك في أننا سنضمن مصالحنا الأمنية من خلال منع نشر أي نوع من الأسلحة على أراضي أوكرانيا التي تهددنا».

ودافع وزير الخارجية الروسي عن مجموعة «بريكس» التي قال إنها تسعى لإصلاح المؤسسات المالية الدولية.

كما تطرق لافروف إلى المقترح الأميركي بشأن أوكرانيا، وقال في هذا الصدد إن «موسكو قبلته عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ألاسكا خلال أغسطس الماضي، وأنها بقبولها المقترح، أنجزت ظاهرياً مهمة حل القضية الأوكرانية والتحرك نحو تعاون شامل وواسع النطاق ومتبادل المنفعة».

أمنياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أن قواته أسقطت 116 من أصل 149 طائرة مسيّرة، كما اعترضت بعض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في بيان، أن «القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، باستخدام 11 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها من منطقة بريانسك، بالإضافة إلى 149 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو أختارسك، وشاتالوفو الروسية، ودونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية 69 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية.