اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يطلق مشروع «واحة الليان»

0 نشر
0 تبليغ

محمد بن راشد يطلق مشروع «واحة الليان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مشروع «واحة الليان» على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إضافة سياحية جديدة لقطاعنا الاقتصادي أطلقناها اليوم.. واحة الليان.. على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.. تتوسطها بحيرة على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة.. وتضم مرافق ترفيهية ومسارات رياضية ومساحات للتخييم، وتجارب سياحية صحراوية غير مسبوقة.. وذلك ضمن حزمة مشاريع مائية وخضراء خصّصنا لها 4 مليارات درهم.. كل يوم في دولة هو فرصة لكتابة قصة جديدة.. وغرس بذرة جديدة.. وإضافة بصمة مختلفة في مسيرة تنموية تخلق مستقبلاً أجمل.. وتبني حياة هي الأفضل عالمياً بإذن الله».

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا