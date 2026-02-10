الأمير منصور بن خالد بن فرحان يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى فلسطين

ونقل الأمير منصور بن خالد خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان فيما حمله الرئيس الفلسطيني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ للدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة ودعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، راجيًا لسمو السفير التوفيق والنجاح في مهامه لتعزيز هذه العلاقات الثنائية المتميزة في المجالات كافة.
