انطلاق أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن بمشاركة أكثر من ستين رئيس دولة وحكومة وحوالى مئة وزير للدفاع والخارجية من أجل مناقشة قضايا أمنية عدة.

وتشمل المواضيع المطروحة، النظام الدولي والمنظومة العالمية، والردع النووي بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا، والأزمة في أوكرانيا والحرب الهجينة، وغيرها من القضايا.

يتميز اليوم الأول بكلمة يلقيها المستشار الألماني فريدريش ميرتس وأخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعا ميرتس، أمام المشاركين في المؤتمر، إلى "شراكة جديدة عبر الأطلسي" بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد ميرتس، متحدثًا باللغة الإنجليزية مخاطبا الأميركيين "أصدقائي الأعزاء، إن الانضمام إلى حلف الناتو ليس ميزة تنافسية لأوروبا فحسب، بل هو أيضًا ميزة تنافسية للولايات المتحدة".

كما يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي.