مفاوضات مباشرة اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد، وكالات)

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس، إن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل حكر على الدولة وحدها في بلاده.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، تناول التطوّرات المتسارعة في لبنان، على وقع المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الثلاثاء، وفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن دعم بلاده الراسخ للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادتها، وتحقيق الاستقرار. وأكد أن ألمانيا تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسوف تخصص مساعدات إنسانية للشعب اللبناني قيمتها 45 مليون يورو.

من جانبه، قال رجي: إن لبنان يسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وشدد على أن «إرساء هذا المسار كرس فعلياً الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني». وأكد رجي أن الدولة اللبنانية تحتكر وحدها قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل باسم لبنان.

بدوره، شدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، على ضرورة تجاوب إسرائيل مع الدعوات الدولية لوقف اعتداءاتها والشروع في المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أن «الحروب المتتالية منذ عام 1982 لم تحقق أهدافها».

وقال الرئيس عون، في بيان خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: إن هناك فرصة متاحة للتوصل إلى حل مستدام، وهو ما يريده لبنان، مشيراً إلى أن المفاوضات المرتقبة سيتولاها فريق لبناني لوضع حد للأعمال العدائية، واتخاذ خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب وعموم البلاد.

وأضاف أن «تدمير المناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات العامة والخاصة ليس هو الحل ولن يحقق أي نتيجة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية حصراً، باعتبارها «مسألة سيادية».

وبين عون أن لبنان اتخذ إجراءات أمنية مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية لمنع تهريب السلاح، وتدفق الأموال غير الشرعية، مشيراً إلى أن الجيش والقوى الأمنية يواصلون تطبيق القوانين لمنع أي خروقات تهدد الاستقرار.

واعتبر الرئيس اللبناني أن الاعتداءات التي تستهدف المنازل والممتلكات الزراعية في الجنوب تعيق عودة النازحين، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.

واستبق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المحادثات المقررة بين تل أبيب وبيروت، بالدعوة إلى «قطع الصلة» بين إيران ولبنان.

وقال ساعر، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، إنه ناقش الحوار المرتقب بين إسرائيل ولبنان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، قبيل مغادرته لزيارة بيروت، من دون تحديد موعد الزيارة.

وأوضح ساعر أنه أكد أهمية قطع الصلة بين إيران ولبنان.

وقال: إن «إيران تسيطر على لبنان عبر (حزب الله)، وبهذه الطريقة، زجت بلبنان مجدداً في حرب رغماً عنه»، وفق تعبيره.

أمنياً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل 34 شخصاً وإصابة 174 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 2089 قتيلاً و6 آلاف و762 جريحاً منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن من بين القتلى 166 طفلاً و252 امرأة، ومن بين الجرحى 648 طفلاً و1132 امرأة.