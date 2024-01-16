سفارة اليمن بواشنطن تقدّم مقترحات للحكومة الأمريكية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت سفارة اليمن بواشنطن، يوم الإثنين، تقديم مقترحات للحكومة الإمريكية لإنهاء التوتر في البحر؛ وذلك بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي استهداف الملاحة الدولية.

ونشرت السفارة على صفحتها في منصة "إكس"، المقترحات التي تقدمت بها للحكومة الأمريكية بشأن إنهاء التوتر في البحر الأحمر تمثلت أول هذه المقترحات "إنهاء الحرب الوحشية في غزة".

كما تضمنت المقترحات التي تقدمت بها السفارة "إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، ودعم الحكومة اليمنية في إعادة مؤسسات الدولة، وكذا دعم جهود الحكومة في تحرير الحديدة من الحوثيين".

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت في وقت سابق الإثنين، المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني.

ويشهد البحر الأحمر توترا غير مسبوق، مع إعلان الحوثي استهداف عدد من السفن الأمريكية والاسرائيلية تضامنا مع العدوان الوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.

وقوبل التصعيد الحوثي بتصعيد مماثل، حيث أعلنت واشنطن وبريطانيا فجر الجمعة الماضية ضرب عدد من المواقع الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية، ردا على التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.