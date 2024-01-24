ميرسك: سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة

أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، بانفجار وقع قرب سفينة قبالة سواحل اليمن الجنوبية، مشيرةً إلى عدم وقوع أي أضرار أو إصابات.



وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، إنها تلقّت تقريرًا عن حادثة جنوب سواحل المخا في اليمن و"انفجار على بُعد نحو مائة متر من سفينة"، مؤكدة أن "السفينة والطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



بدورها قالت شركة الشحن البحري ميرسك، إن سفينتين ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة.



وأضافت الشركة في بيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية مصاحبة للسفينتين اعترضت مقذوفات بعد رؤية الانفجارات، مؤكدة أن السفينتين وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأمريكية ترافقهما.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ ضربات جديدة في اليمن، قال إنها استهدفت صاروخين لجماعة الحوثيين كانا جاهزين للإطلاق وشكلا "تهديداً وشيكاً" على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.



وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت إدراج الجماعة قبل أيام على قائمة المنظمات "الإرهابية".



وتقول الولايات المتحدة إن الضربات الجوية ردٌّ على هجمات الحوثيين التي تسببت في تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، الذي يمرّ عبره نحو 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية، ما دفع الولايات المتحدة للإعلان عبر وزير الدفاع لويد أوستن، في 20 ديسمبر/كانون الأول الفائت، عن تشكيل تحالف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، يسمى "عملية حارس الازدهار".



المصدر: وكالات