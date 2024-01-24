فريق تقييم الحوادث ينفي ادعاءات بقصف التحالف منطقة سكنية في صعدة نهاية 2021

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى فريق تقييم الحوادث التابع لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، ادعاءات حوثية سابقة بقصف منطقة سكنية في منطقة علاف، بمديرية سحار، في محافظة صعدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد برئاسة الناطق باسم فريق تقييم الحوادث منصور المنصور، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال منصور، إنه وبعد "البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكد الفريق أنه "بعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (علاف) تقع بمديرية (سحار) جنوب غرب مدينة (صعدة)، ولم يتضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء".

وأشار إلى أنه "بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07 / 12 / 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) محل الادعاء"، كما لم تنفذ أي عمليات على المديرية قبل ذلك التاريخ بيوم ولا بعده بيوم.

وكانت مليشيا الحوثي قد اتهمت التحالف بقصف مجمع سكني في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.