الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على المدمرة "كارني" بخليج عدن

قالت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM" في بيان، إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن، الجمعة.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة الأمريكية (يو. إس. إس. كارني)".



وقالت "سنتكوم": "في 26 يناير/كانون الثاني، حوالي الساعة 1:30 ظهرا (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه المدمرة كارني في خليج عدن".



وأضافت "سنتكوم" أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



ويأتي إطلاق الصاروخ في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الحوثيين بشكل متكرر بسبب هجمات الجماعة المستمرة على الشحن التجاري في المنطقة.



وقصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي، ثمانية مواقع للحوثيين في اليمن، بهدف إضعاف قدرتهم على مواصلة هجماتهم.

