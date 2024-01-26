"حكومتنا تكذب عليكم".. كتائب القسام تنشر رسالة لثلاث أسيرات إسرائيليات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مقطع فيديو لـ3 مجندات أسيرات لديها، يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن.



وقالت الأسيرات الـ3 وهن (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون) إن "حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء"، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.



وتحدثت الأسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهن يتنقلن من مكان إلى مكان آخر هربا من الموت على يد الجيش الإسرائيلي.



وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوما ضد قواعد عسكرية ومستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، كما أسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.



وفي حين تتعالى الأصوات في الداخل الإسرائيلي لاستعادة الأسرى في غزة، تحدثت تقارير عبرية عن أن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، على القطاع أسفر عن مقتل عدد منهم، إضافة إلى مقتل عدد آخر أثناء محاولات تحرير فاشلة نفذها الجيش.



كما أعلنت كتائب القسام مرات عدة، مقتل أسرى لديها نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع احتجازهم.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​



المصدر : الجزيرة



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