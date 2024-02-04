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عدن - ياسمين التهامي - خبيرة سعودية تكشف عن 11 سبباً سيجعلكم تستخدمون قشور الموز كل يوم!!

خبيرة سعودية تكشف عن 11 سبباً سيجعلكم تستخدمون قشور الموز كل يوم، حيث يعد الموز من الفواكه المحببه للجميع ويقبلون على اكلها والقاء القشور فى القمامه، لكن بعد قرائتكم لهذا المقال لن ترموا قشور الموز في القمامة بعد اليوم لأنها كنزاً ثمين لم يخبركم به من قبل وتحتوي على فوائد كثيرة سوف تندهشون عمد معرفتها وسوف نعرفكم عليها في هذا المقال بالتفصيل إن شاء الله.11 سبباً سيجعلكم تستخدمون قشور الموز كل يوم!!

ماذا لو استفدنا من قشور الموز بالاضافه الى طعمه الجميل فلننظر الى فوائد القشور:1. مقاومه حب الشباب:

يحتوي قشر الموز على فيتامين ج وفيتامين هـ كما يحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والمنغنيز. يمكن لهذه المواد الغذائية تهدئة الجلد الملتهب وتقليل تفشي حب الشباب. علاوة على ذلك ، يحتوي قشر الموز على اللوتين والكاروتينات وهي مركبات قابلة للذوبان في الدهون تساعد على محاربة الالتهابات وعلاج حب الشباب.

افركي قشرة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 5 إلى 10 دقائق.

اشطف بشرتك.

كرر مرتين يوميًا.2. تساعد على تقليل التجاعيد:

تحدث تجاعيد الوجه عندما يفقد الجلد مرونته . يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين ج في الموز على تقليل ظهور التجاعيد.

افركي قشرة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل.

اغسل وجهك ورطبه.

كرر 3 مرات في الأسبوع.3. تلميع الفضه:

عندما تبدأ الفضة في فقدان بريقها ، جرب استخدام قشر الموز. يحتوي الجزء الداخلي من قشرة الموز على مواد مثل البوتاسيوم تساعد على تنظيف الأشياء المعدنية.

خذ قشور الموز وضعها في الخلاط.

أضف نصف كوب من الماء إلى الخليط.

امزج حتى تصبح عجينة.

افركي الفضة بالمعجون لبضع دقائق.4. أنها تساعد على إزالة الشظايا:

قشر الموز غني بالأنزيمات وهذه الإنزيمات الموجودة في قشرة الموز لها تأثير يجذب الجسم الغريب إلى سطح الجلد مما يسهل الإمساك بالشظية او الشوكه أو الزجاج مع ملاقط.

ضع قشرة موز ناضجة على المنطقة المصابة من الجلد.

اتركيها على الجلد لمدة 15 دقيقة.

أزلها برفق دون فركها على الجلد.

ثم قم بإزالة الشظية.5. سماد ممتاز :

ستساعد إضافة قشر الموز إلى كومة السماد في إدخال المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت والفوسفات والبوتاسيوم والصوديوم – وكلها حيوية للنمو الصحي لنباتاتك.

قطع قشور الموز إلى قطع أصغر.

ادفن قشر الموز أسفل النبات الذي تريد تخصيبه – بشكل مثالي بجوار الجذور.

اسقِ النبات فورًا .6. تبييض أسنانك:

قشور الموز الناضجة غنية جدًا بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تقليل البقع الصفراء التي تظهر نتيجة استهلاك بعض المشروبات مثل القهوة والشاي وبعض الأطعمة مثل التوت.

اغسل أسنانك واغسل أسنانك جيدًا.

خذي قشر الموز من الداخل وافركيها على الأسنان لمدة دقيقتين.

اشطف أسنانك مرة أخرى وكرر العملية يوميًا.7. يساعد على تقليل مظهر الندبات والالتهابات:

قشور الموز لديها القدرة على تقليل تهيج الجلد بشكل كبير مثل التورم والاحمرار والندبات. كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأسترية التي تم عزلها بالفعل ودمجها في المستحضرات المختلفة التي تقلل من رؤية الندوب.

خذي قشر الموز وضعيه على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة ساعة أو طوال الليل.

كرر يوميًا.8. أنها تساعد على علاج الصداع والصداع النصفي:

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لعلاج الصداع النصفي ،يمكن أن يساعد قشر الموز عبر الجبين وعبر الجزء الخلفي من الرقبة على تخفيف الصداع! هذا يرجع إلى البوتاسيوم في القشره.

ضع قشر الموز في الفريزر لمدة ساعة.

ضعي خطًا واحدًا من القشره على جبهتك وواحدًا على مؤخرة رقبتك.

اتركه حتى يصبح دافئًا.

كرر الأمر إذا كنت لا تزال تعاني من الصداع مع قشور باردة إضافية.9. إضافه طراوه للحم:

من الممكن إضافة قشرة الموز المقطعة إلى تتبيلة اللحوم قبل الشواء، لما له من دور كبير في المحافظة على اللحوم طرية وغير جافة ولذيذة عند الشواء.

10. أنها تساعد على تخفيف الحكة في الجلد:

قشور الموز علاج منزلي رائع لحكة الجلد. تحتوي قشور الموز على الهيستامين ، وخاصه العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم ، وفيتامين ج ، وفيتامين إي. استخدم قشر الموز لتخفيف الحكة أو لدغات البعوض.ضع قشرة الموز على المنطقة المصابة.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

أزلها وكررها إلى المناطق المصابة الإضافية.

11. قشور الموز المجففه تستخدم لتطويل الشعر:

يساعد قشر الموز المجفف على تطويل الشعر والمحافظة على نعومته؛ لاحتوائه على فيتامين B6 وفيتامين B12 وكذلك البروتينات والألياف ومادة التريبتوفان، وبعض المعادن الأخرى مثل المغنسيوم والبوتاسيوم وهذا ما يجعله في مقدمة المركبات القوية التي تحافظ على الشعر.

خلط قشور الموز المجففه مع زيت الخروع وزيت جوز الهند.

وضعه على فروه الرأس والشعر.

يترك على الشعر ساعتين وبعد ذلك يتم غسله.

تكرر 3 مرات فى الاسبوع.