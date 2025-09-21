شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يجمع طارق صالح مع بن بريك وهذا ما تم مناقشته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، من رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تضطلع بها الحكومة في هذه المرحلة، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الوزراء عرضاً شاملًا حول الإجراءات المتخذة، والبرامج الجارية للحكومة، خصوصاً في مجالات الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الإيرادات، وترشيد النفقات، إلى جانب الخطط الهادفة إلى تطوير الخدمات الأساسية.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على الدعم الكامل من المجلس للحكومة في تنفيذ برامجها، ومساندة هذه الجهود والدفع بها إلى الأمام بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما تطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن العام، مع التركيز على تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.