“موحشتكيش!!؟”.. تامر حسني يفاجئ الجميع في الساعات الأولى من 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري تامر حسني الجمهور خلال حفله في أبو ظبي ليلة رأس السنة، وقدّم مقطعًا من أغنيته الجديدة بعنوان “موحشتكيش”، وهي من بين الأغنيات التي لم تصدر بعد من ألبومه الجديد “هرمون السعادة”.

مفاجأة تامر حسني لمحبيه مع حلول العام الجديد 2024، لم تقتصر على ذلك فحسب، بل كشف عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن مقطع من فيديو كليب الأغنية وعلّق عليه قائلاً: “من كواليس اغنية ((موحشتكيش!!؟)) من ألبوم هرمون السعادة”.

وأغنية “موحشتكيش” هي من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المتوقع أن يطرح تامر حسني الفيديو كليب خلال الساعات المقبلة عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن تامر حسني كان قد طرح خلال موسم الصيف الماضي 4 أغنيات من ألبومه الجديد: “هرمون السعادة” وهي أغنية عنوان الألبوم، و“مش هتغير عشان حد”، “تاج”، و“حوا”.

وردّ تامر حسني على تساؤلات الجمهور والمتابعين حول موعد صدور باقي أغنيات الألبوم، مؤكدًا أنها لن تصدر دفعة واحدة، بل سيتم طرحها في أوقات متلاحقة على مدار الأشهر المقبلة.