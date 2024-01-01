الكشف عن تفاصيل تعاون منى زكي وكريم عبد العزيز في “لعب عيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل تعاون الفنانين منى زكي وكريم عبد العزيز في فيلمه الجديد “لعب عيال”، وذلك بعد غياب 15 عامًا منذ آخر أعمالهما “ولاد العم”.

وأوضح العريان أن فيلم “لعب عيال” تدور أحداثه عن العلاقة بين الرجل والمرأة، ويسلط الضوء على قصة الفتور بين الرجل والمرأة بعد زواج أكثر من 15 عامًا، حيث يناشد العمل الأزواج التضحية وسير الأمور من أجل استمرار الحياة، فهو عمل درامي لايت كوميدي.

الجدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يواصل تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.