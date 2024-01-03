ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل "ليلة نجمات العرب"، الذي أقيم ليلة رأس في المملكة العربية السعودية. واختارت نانسي 3 فساتين، من بينها فستان أسود اللون من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

يتميز الفستان بخامة لامعة شفافة وبفتحة V، وبحزام عند الوسط لتحديد الخصر، ويصل سعره إلى 5970 دولار أميركي، أي ما يعادل 184 ألف جنيه مصري. وتركت نانسي شعرها منسدلاً على كتفيها بتصفيفة الويفي، وانتعلت حذاءً مفتوحاً بكعب عالٍ باللون الأسود.

ولاق بها اللوك كثيراً، وتميزت به إلى حد كبير.



كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع لفستان نانسي عجرم الشفاف الذي تألقت به في "ليلة نجمات العرب".. من تصميم إيلي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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