جورجينا رودريغيز لأول مرة في السعودية ونادين نسيب نجيم أطلت من مهرجان كان .. إليكم أبرز إطلالات النجمات لعام 2023

ميرنا وليد - بيروت - لطالما تداخل عالما الفن والموضة ببعضهما البعض، وكانت الفنانات والممثلات وجهاً لأحدث صيحات الموضة وأجمل التصاميم.

في هذا المقال، نعرض لكم أجمل الإطلالات، التي تألقت فيها الفنانات والممثلات وعارضات الأزياء لعام 2023، والتي خطفت فيها الأنظار، وحددت خطوط الموضة لهذا العام.

جورجينا رودريغيز

في أول إطلالة لها على السجادة الحمراء، خطفت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز الأنظار في حفل توزيع جوائز، وقد إرتدت فستاناً طويلاً باللون الكحلي، من قماش المخمل بفتحة عند الساق، وأضافت إليه غطاء للرأس من التول الشفاف، على شكل حجاب، وحملت إطلالة جورجينا توقيع المصمم التونسي علي قروي.

أ نغام

في إحدى حفلاتها الناجحة، أطلت الفنانة المصرية أنغام بفستان رائع من توقيع اللبناني العالمي زهير مراد، وهو فستان بتصميم كاب باللون الأسود، مع زخارف تشبه الرسومات الفرعونية مع شكل زهرة اللوتس، التي كانت تتصدر تصميم الفستان المطعم بالخرز الذهبي.

هيفا وهبي

أحيت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حفلاً غنائياً في دولة قطر، وارتدت فستاناً بقماش الترتر اللامع، تميّز باللون الأحمر القاتم، بالإضافة إلى كمين طويلين، وطية أضافت لمسة مميّزة عند منطقة الصدر، مع شق من الجهة الخلفية.

نوال الزغبي

أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حفل "الموريكس دور"، وإختارت فستاناً جميلاً باللون الأسود، بقصة أميرية من ماركة LaBourjoisie.

الفستان عبارة عن كورسيه سترابلس، مشغول من الأعلى بشكل فني، وتنورة واسعة، منفوخة، مزينة بالثنيات، مع ذيل وشق في أعلى الساق.

كاريس بشار

خطفت الممثلة السورية كاريس بشار الأنظار بإطلالة وصفت بالمثالية، من تصميم مصمم الأزياء السوري إلياس ريغه. الفستان راقٍ للغاية، ومبهر في نفس الوقت. ظهر الفستان أضفى جمالاً عليه، كما أن التسريحة البسيطة والمكياج الخفيف متناسقان تماماً مع إطلالة كاريس بشار.

رحمة رياض

في حفل الموريكس دور، أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض بفستان طويل وواسع ومميز للغاية، باللون الأصفر، من قماش الحرير، مطرز يدوياً بالترتر والكريستال البرّاق عند منطقة الصدر، من دون أكمام، وتزينت رحمة بالمجوهرات من البلاتين المرصّع بالماس، من مجموعة Serpenti من Bulgari.

نادين نسيب نجيم

أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، وخطفت أنظار الجمهور وقلوب عشاق الموضة بإطلالة مدهشة.

وإرتدت نادين من تصميم العالمي اللبناني زهير مراد، فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، مصنوعاً من التول والشيفون، وبكمين طويلين وواسعين، وأضيف اللون الأبيض عند الصدر والكمين.

ياسمين صبري

ضمن فعاليات إفتتاح مهرجان موسم الرياض، إختارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الظهور بإطلالة بالغة البساطة والرقي والأناقة بالوقت نفسه، من توقيع المصمم السعودي يوسف أكبر. أبرز ما في هذا الفستان الأسود الطويل، هو الكمان الطويلان اللذان جاءا على شكل قفازات.

درة

تعد إطلالة الممثلة درة التونسية بإحدى جلسات التصوير التي خضعت لها على شاطئ البحر في مصر، من أجمل الإطلالات التي إعتمدتها هذا العام.

الفستان طويل وضيق باللون الأسود، بشق طويل يصل إلى الفخذ، مع فتحة عند الظهر، وقصة مميزة عند الرقبة، وقد أضيف عليها حبل باللون الذهبي رائع.

نانسي عجرم

بإحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء، ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بفستان من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ورغم بساطة التصميم إلا أن اللون الذهبي اللامع والتطريزات الفخمة، وجاء التصميم ضيقاً من الأعلى ومكشوفاً عند الصدر والظهر، لينسدل بهدوء ويصبح أوسع عند الأسفل.

نسرين طافش

حضرت الفنانة السورية نسرين طافش إحدى حفلات الزفاف، وارتدت فستان سهرة ناعماً باللون الفوشيا، من توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، والفستان مصمم بقصة الحورية مع قصة القلب عند الصدر، ومكشوف الكتفين، وزين فستانها بلمسة دراماتيكية رقيقة، عبارة عن طبقة انسيابية من الكشكش الممتد من جانب الصدر لغاية الخصر.

شاكيرا

ظهرت الفنانة العالمية شاكيرا بإطلالة جريئة وجذابة، إذ ارتدت فستاناً مكشوفاً باللون الأزرق الفاتح، بقصة مميزة للغاية، كشفت عن صدرها وبطنها وفخذها وظهرها، مع بكل أضفت رونقاً خاصاً على الإطلالة.

ميريام فارس

تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال إحيائها حفلها الغنائي ضمن فعاليات "موسم الجيمرز"، على مسرح محمد عبده في الرياض، وكانت إطلالتها حديث الساعة، اذ اختارت جامبسوت ضيقاً باللون الأحمر، مع فتحة عند منطقة الصدر، مع شال براق بنفس اللون، وبدت ميريام بغاية الجمال والرشاقة.

مايا دياب

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان أسود رائع، تميّز بحبات من الـ Swarovski، من تصميم المصمم اللبناني جان لويس سباجي، الذي تتعاون معه مايا منذ فترة، وقد شكلا سوياً ثنائياً مميزاً في مجال الموضة، خصوصاً أن مايا سبّاقة في هذا المجال، ودائماً ما تطرح ترند جديداً من خلال إطلالاتها وملابسها.

سعر فستان مايا الذي تألقت به خلال إحيائها حفل زفاف في الإمارات مرتفع، اذ يصل إلى حوالى 3000 دولار أميركي، كما أن اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج جاء موفقاً جداً مع اللوك.

كارول سماحة

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً في قلعة دمشق في سوريا، وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر، مطرزاً بحبات الكريستال، وبجزء شفاف من الجانب الأيسر، من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد.

نجوى كرم

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً ضمن مهرجان جرش في الأردن، وإعتمدت فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الأزرق من Monique Lhuillier، وبقصة ملكية رائعة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بجمال ملامح وجهها.

وبحسب موقع البيع، فقد وصل سعر الفستان إلى 6000 دولار أميركي، وهو ضمن مجموعة صيف 2023.

ياسمينا زيتون

أطلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في التصفيات الأولية لمسابقة ملكة جمال الكون، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، بكل ثقة، ونافست ملكات جمال العالم.

وأحدثت ياسمينا ضجة كبيرة خلال فقرة الظهور بالزي التقليدي، حيث ظهرت بإطلالة حملت عنوان "الأرزة اللبنانية".

​​​​​​​جينيفر لوبيز

شاركت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الجمهور مجموعة صور، تألقت فيها بإطلالة رائعة خطفت القلوب.

إرتدت جينيفر لوبيز فستاناً شفافاً باللون البيج، وبقصة مميزة عند الصدر من قماش الساتان، ونسقت مع الفستان عقداً كبيراً باللون الأحمر، وساعة يد باللون الذهبي.

ماغي بو غصن ​​​​​​​

إختارت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فستاناً من تصميم مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، وخطفت الأضواء بإطلالتها الكلاسيكية باللونين الأسود والأبيض، وتميَّز الفستان بذيل طويل أبيض انسدل من منطقة الخصر.

وتزيَّنت ماغي بمجوهرات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة، من Ace Fine Jewelry.

ديميت أوزديمير

خلال حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، خطفت الممثلة التركية ديميت أوزديمير الأنظار، بفستان سترابلس طويل باللون الأسود، من توقيع Dolce and Gabbana، عانق خصرها بقصة الكورسيه، ونسقت ديميت مع فستانها حذاءً مفتوحاً بنفس لون الفستان، وقفازاً طويلاً باللون الأسود.

​​​​​​​هاندا أرتشيل

اختارت الممثلة التركية هاندا أرتشيل فستاناً باللون الزهري اللماع، لحضور زفاف زميلتها بطلة مسلسل "التفاح الحرام" الممثلة إيدا إيجي، ولفتت هاندا الأنظار بجرأة الفستان، لأنه مفتوح عند منطقة البطن، كما له فتحة طويلة عند الجزء السفلي منه تصل إلى أعلى الفخذ، واختارت تسريحة شعر "ذيل الحصان" ومكياجاً ناعماً.

وكانت لافتة في إحدى الصور، يد حبيبها التي وضعها على فخذها، ما عرضها لبعض الانتقادات، في وقت رأى البعض أن هذه الحركة رومانسية.

بيونسيه

أطلت المغنية العالمية بيونسيه على الجمهور خلال العرض الأول لـ"عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة".

وظهرت بيونسيه وهي ترتدي فستاناً فضياً بصدر مكشوف، من "فيرساتشي"، ووضعت في أذنيها قرطين من تيفاني آند كو "بلاتينية"، اختارتهما مصممة الأزياء شيونا توريني.

وظهرت بيونسيه بشعر مستعار بلاتيني طويل، قام بتصفيفه مصفف الشعر نيل فارينا، وربط خصلاته على طريقة باربي، واعتمدت بيونسيه لون بشرة محدد بالكامل.

هيلدا خليفة

أحدثت إطلالة الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة ضجة كبيرة في حفل الموريكس دور حيث أبهرت الحاضرين والمشاهدين بجمالها وملامحها التي حافظت عليها لا بل جعلتها تبرز من خلال ثقتها بنفسها وشخصيتها القوية واللافتة على المسرح وخلال البث المباشر. وكان اختيار الستايلست سيدريك حداد لاطلالتها وقع خاص اذ بدت تشبه جائزة الموريكس دور بفستان ذهبي أقل ما يكتب عنه انه رائع من تصميم المبدع اللبناني نيكولا جبران فبرزت انحناءات جسمها وأعطى لرشاقتها حقها. الشعر والمكياج كانا مناسبين كذلك اختيار المجوهرات والحذاء الذين أكملا اللوك الذي لا نجد فيه "غلطة" واحدة.

داليدا عياش

إحتفل الفنان اللبناني رامي عياش بالذكرى السنوية العاشرة على زواجه من مصممة الأزياء داليدا عياش بطريقة مختلفة وخاصة، حيث احتفل مع زوجته بحفل زفاف ثانٍ لهما، وخطفت داليدا الأنظار بفستانها الأبيض الرائع بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.