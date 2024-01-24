«أعمال كفر ودَجل».. إعلامية مصرية تفتح النار على ليلى عبد اللطيف بعد تحقيق نبؤة إنفصال العوضي… من هي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 02:18 صباحاً - أثار فيديو إنفعال الإعلامية دعاء فاروق على كلام العرافة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلال 2024، وطالبت رواد التواصل بتوخي الحذر وعدم الإنجراف وراء أحاديث المنجمين.

دعاء فاروق تنفعل بعد تحقيق نبوءة إنفصال العوضي

قالت دعاء فاروق في فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل “فيسبوك” إنه لا يجب أن نصدق حديث العرافات، لأنه حرام، قائلة:«كذب المنجومون ولو صدقوا»، وطالبت رواد مواقع التواصل بالتعامل مع الأمر بأنه عادي، وعدم الالتفات لمثل هذه التوقعات التي تبدو هزلية».

وتابعت “أنا مش هقدر أذكر أسماء حد، بس المهم موضوع التوقعات، مستنكرة الترويج لمثل هذه الحلقات والبرامج من قبل الإعلام، وأستنكرت كون علم يتحدث عن المستقبل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله.

توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير

لم تنته توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير عند انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بل توقعت الكثير من الأحداث لعدد من الفنانين والمشاهير خلال عام 2024، من بينها، جمع عمل فني بين الفنانين يسرا وليلي علوي وشريهان وسيحقق نجاحا كبيرا: «في عمل فني هيجمع بين يسرا وليلى علوي وشريهان وهنشوف روائع ونجاح كبير».

ومن بين توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير هو توقعها بأن يجمع حفلا غنائيا بين المطربين محمد رمضان وسعد لمجرد: «سيحظى بإعجاب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا»، بينما توقعت عودة فضل شاكر إلى دائرة الأضواء مرة أخرى: «بيحب الفن ولن يخرج عن دائرة الضوء في عام 2024».

ماذا تتوقع ليلى عبداللطيف؟

المطرب محمد عبده، كان أيضا من بين توقعات ليلى عبداللطيف 2024 للمشاهير، إذ قالت إنه سيقدم حفلا غنائيا ساحرا وسيشعل المسرح بتفاعل الجمهور: «هيتألق والجمهور هيصفق له كثيرا».

كما أشارت ليلى عبد اللطيف، سوف يشهد الوسط الفني اعتزال مفاجيء لبعض الفنانين واختفاء العديد من النجوم والمشاهير صغار السن عن الساحة الإعلامية بسبب الوفاة.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية الشهيرة، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وخاصة بعد توقعاتها بانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعدما علق «العوضي»، على توقعاتها قبل أيام مؤكدا أنه لم يشغل نفسه بأي كلام: «كذب المنجمون ولو صدقوا»، لتتحقق نبوءاتها بعد أيام قليلة.

ولدت ليلى عبداللطيف في بيروت، درست في مدرسة داخلية مع شقيقتها هند وسناء حتى حصلت على البكالوريوس، وشغلت العديد من المناصب، لكنها تهتم بعالم الأبراج وذاع صيتها منذ سنوات، إذ كان الدها كان يشعر بالأشياء قبل حدوثها، وبدأت هي تشعر بالأشياء لتسلك طريق عالم الأبراج.

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