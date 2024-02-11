قاد أشهر فرق الأوركسترا في العالم.. وفاة سيجي أوزاوا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي قائد الأوركسترا الياباني الشهير سيجي أوزاوا، الذي قاد بعضاً من أشهر فرق الأوركسترا في العالم، في منزله بالعاصمة طوكيو عن 88 عاماً، على ما أعلنت وسائل إعلام يابانية الجمعة.

وذكرت قناة “NHK” التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن أوزاوا توفي الثلاثاء، بسبب قصور في القلب. وذكرت صحيفة “أساهي شيمبون” أن جنازته أقيمت بحضور أقاربه.

أوزاوا مولود عام 1935 من أب كان طبيب أسنان وأم كاثوليكية كانت عازفة بيانو، في مقاطعة منشوريا الصينية، التي كانت آنذاك مستعمرة يابانية.

وبدأ تعلم العزف على البيانو في المدرسة الابتدائية، ولكن بعد كسر إصبعين من أصابعه أثناء ممارسته رياضة الركبي وهي من هواياته الأخرى عندما كان مراهقاً، تحوّل إلى قيادة الأوركسترا.

وانتقل أوزاوا إلى الخارج في عام 1959، والتقى بعض من أبرز الشخصيات في عالم الموسيقى الكلاسيكية، بينهم النمساوي هربرت فون كارايان، والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا ليونارد بيرنشتاين، وأصبح مساعداً لهذا الأخير في أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية في الولايات المتحدة خلال موسم 1961-1962.

ثم قاد فرق أوركسترا شيكاغو (الولايات المتحدة)، وتورنتو (كندا)، وسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)، وشغل منصب المدير الموسيقي لأوركسترا بوسطن السيمفونية (الولايات المتحدة) لمدة 29 عاماً، وقد أُطلق اسمه على إحدى قاعات الحفلات التابعة لها.

ترك منصبه في عام 2002 ليصبح القائد الرئيسي لأوركسترا دار أوبرا فيينا في النمسا، حتى عام 2010.

وأوضح أوزاوا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، في عام 2013 من طوكيو “يتمتع الموسيقيون الآسيويون بالتقنية والمعرفة. ولكن لعزف الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، يجب الذهاب إلى هناك (أوروبا) لكي نشعر بها”.

ورغم تنقله بين أبرز عواصم الموسيقى الكلاسيكية في العالم، ظل سيجي أوزاوا متمسكاً بجذوره اليابانية. وقد أسس خصوصاً في عام 1984 أوركسترا سايتو كينن الدولية، قبل أن ينشئ في عام 1992 مهرجاناً بات يحمل اسمه منذ 2014، واستحال موعداً سنوياً رئيسياً للفنانين اليابانيين.

وقد طبع المرض نهاية حياته المهنية، بعد تشخيص إصابته بسرطان المريء في عام 2010 وشفائه منه، فضلاً عن إصابته مرات عدة بالالتهاب الرئوي، وتعرضه لكسر في الورك، ومشكلات في القلب والأوعية الدموية، ما أجبره على إلغاء مشاركته في حفلات بصورة متكررة.

وقال مازحا في عام 2014 خلال إحدى آخر ظهوراته أمام الصحافة “يعتقد الناس أني لست بعيداً عن الموت، لكني سأحاول قدر المستطاع أن أمنع نفسي من أن أموت”.