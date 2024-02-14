أجمل إطلالات جورجينا رودريغيز في السعودية: اختيارات جريئة للفساتين وماذا عن الشورت والمايوه؟

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر العديد من الناس والمتابعين إطلالات نجمة مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز لا فقط لأنها حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بل أيضاً لأنها رمز في عالم الموضة من ناحية جرأتها وإختياراتها أكان في المناسبات الكبيرة وعلى السجادة الحمراء أول في يومياتها وخلال قضائها الوقت مع عائلتها.

سنستعرض أبرز إطلالات جورجينا رودريغيز التي تألقت بها في المملكة العربية السعودية:

في المناسبات الكبيرة

حضرت جورجينا رودريغيز مهرجان "جوي أواردز" لعامين متتاليين وتألقت في المرة الاولى بفستان من المخمل باللون الازرق واضافت وشاحاً على رأسها وفي المرة الثانية اعتمدت فستاناً فضياً جميلاً. نلاحظ ان ستايل جورجينا لا يتغير فهي تفضل الفساتين الضيقة ذو فتحة طويلة وان يكون مفتوحاً على منطقة الصدر مع عقد من الالماس ومجوهرات. كما لاحظنا انه في الاطلالتين اعتمدت على وضع قفازين طويلين لاضافة لمسة دراماتيكية للوك.

في الملاعب

حضرت جورجينا رودريغيز مباريات لكرة القدم عدة مرات لتشجيع زوجها واختارت اطلالات متنوعة بين الكاجوال وبين الجريئة ففي مرة ارتدت شورتاً قصيراً وفي مرة اخرى ارتدت قميص النادي مع بنطلون جينز. وفي مرة اخرى اختارت اطلالة سوداء واضافت عباءة باللون الاخضر والمميز في اطلالات جورجينا انها تضع المجوهرات الباهظة الثمن حتى لو كانت ترتدي الكاجوال وتحب حقائب دار Hermes.

في الفساتين اليومية

تختار جورجينا الفساتين التي تبرز انحناءات جسمها ورشاقتها وتكون دائماً فساتينها ضيقة وتنوّع بين الالوان وتحب التغيير بين الاسود والابيض وحتى الالوان القوية مثل الاحمر وتنسق معها الاحذية العالية والحقائب الباهظة الثمن. ومن المعروف ان جورجينا دائماً تختار اطلالاتها ولو حتى اليومية من اشهر العلامات التجارية او دور الازياء.





في الكاجوال

في الايام العادية التي لا تعمل فيها، تحب جورجينا ان تكون مرتاحة بإطلالاتها فظهرت مرتدية قميص وبنلون من الجينز خلال رحلتها الى الصحراء في المملكة العربية السعودية وانتعلت حذاء رياضياً. كما رأيناها في الملابس الرياضية وفي المايوه فهي لا تساعد على اظهار الانفتاح الكبير والتغييرات التي حصلت في السعودية وذلك للتشجيع على السياحة فيها. فبعض الاشخاص يظنون ان هناك قواعد صارمة في الدول العربية الا ان جورجينا أظهرت الامن والسلامة والحرية الموجودة مع ضرورة احترام القوانين الموضوعة والعادات والتقاليد المتبعة من المجتمع.