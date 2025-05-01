ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المصرية شريهان عن فخرها بلاعب كرة القدم محمد صلاح، بعد احتفاله بفوز فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، واضعاً العلم المصري على كتفيه، وكتبت على صفحتها الخاصة : "مصر وفخر مصر .
. هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤله.. عملاً وإجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً .. تمثيلاً مُشرف للوطن والمواطن المصري .. حمداً لله عليك نعمة يا إبن مصر .. ونعمة التشريف للإبن المصري، للمواطن المصري ."
ووافق عدد كبير من المتابعين مع شيريهان وأشادوا بخطوة محمد صلاح الا ان البعض اعتبر كلامها "لطشة" بشكل غير مباشر للفنان المصري محمد رمضان الذلي أثار الجدل بعد إطلالته خلال حفله في مهرجان "كوتشيلا" بلوس أنجلوس، حيث ارتدى زيًا استعراضياً عرضه لبعض الانتقادات رغم رفعه علم مصر في الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تُشيد بمحمد صلاح برسالة مبطنة: "هكذا يُرفع علم مصر"
