وفاة والدة النجمة هند صبري

القاهرة - سامية سيد - توفيت صباح اليوم دلندة كلاعي والدة النجمة هند صبري، حسب ما أعلن أصدقائها عبر حساباتهم على "فيسبوك".

حرصت الفنانة هند صبرى مؤخرا على إحياء ذكرى 30 يونيو وعلقت على حسابها عبر إنستجرام قائلة: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى الفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.