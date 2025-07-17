شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الفنانة هند صبري ودفنها بعد صلاة عصر غد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا صباح اليوم دلندة كلاعي والدة النجمة هند صبري، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة في تونس غدا الجمعة بعد صلاة العصر، ودفنها بمقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، وسيقام العزاء في القاهرة في موعد لاحق.

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى الفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.

وكانت الفنانة هند صبرى حرصت مؤخرا على إحياء ذكرى 30 يونيو وعلقت على حسابها عبر إنستجرام قائلة: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.