جلسة حوارية لفيلم In the Hand of Dante في فينيسيا 2025..أوسكار إسحاق: تجربة رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - في اليوم الثامن على التوالي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في نسخته الـ 82، الذي يُعد واحداً من أعرق المهرجانات الدولية التي تضم عشرات الأفلام من مختلف الدول سواء ضمن المسابقة الرسمية أو خارجها، أُقيمت جلسة حوارية لفيلم "In the Hand of Dante"، الذي يُعرض خارج المنافسة، وذلك قبل ساعات من السجادة الحمراء والعرض العالمي الأول للفيلم.

الجلسة الحوارية لفيلم In the Hand of Dante (خارج المنافسة)

افتتح مُخرج الفيلم جوليان شنابل Julian Schnabel، الجلسة الحوارية على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بحديثه عن الفيلم، وقال: "قبل حوالي 15 عامًا، اطّلعت على كتاب نيك توشيس، وعرفتُ أنني سأكتب سيناريو الفيلم. In the Hand of Dante فيلم يجمع عناصر وأنواعًا فنية مختلفة، إنه كوميديا ​​تراجيدية. وأعتقد أن الحياة كذلك؛ مضحكة ومجنونة. لكن هناك فرق بين الفن والحياة: فالأولى تمثيل للثانية. وفي الفيلم أتيح لدانتي، الفرصة لتصحيح أخطائه قبل 700 عام. وفي هذا السياق، أعجبتني فكرة الفشل في هذه القصة، في عالم مهووس بالنجاح".

بينما قال أوسكار إسحاق Oscar Isaac، بطل العمل: "كان العمل مع جوليان شنابل بمثابة انغماس عميق، وتمسك بالأمل. كنا ننتقل من تجربة رائعة إلى أخرى؛ كنا دائمًا نترقب ما قد يحدث في اليوم التالي. الشيء الوحيد الذي كنتُ متأكدًا منه تمامًا هو أن أول مكالمة أتلقاها كل ليلة، بمجرد عودتي إلى المنزل أو حتى وأنا في السيارة ستكون من جوليان. كان يُريد التحدث عن اليوم، ليُشجعني ويُحفّزني".

وقال لويس كانسلمي، أحد أبطال الفيلم: "كان هذا مشروعًا فريدًا من نوعه. الموهبة والتواضع والصداقة القوية هم محور الفيلم. الفيلم يتناول الصراع الذي نواجهه جميعًا".

فيلم In the Hand of Dante

الفيلم مبني على رواية "" للكاتب نيك توشيس (2002)، ويتناول قصة مخطوطة بخط يد لقصيدة دانتي أليغييري يتم اكتشافها في مكتبة الفاتيكان، لتنتقل بعد ذلك عبر مراحل درامية من إيطاليا إلى نيويورك، حيث يطلب من الكاتب نيك توشيس التحقق من صحتها، فيسرقها بدافع وسوسة الفن والنجاح.

تتبنّى الحبكة تقنية التنقل بين زمنين؛ القرن الرابع عشر (حياة دانتي) والقرن الحادي والعشرين (حياة نيك)، لتظهر تطابقات بين الشخصيتين.

الفيلم إخراج وسيناريو جوليان شنابل، والموسيقى التصويرية لبنجمين كليمنتين، وبطولة أوسكار إسحاق (دانتي أليغييري)، ويشاركه كل من:لويس كانسلمي، جون مالكوفيتش، سابرينا إمباتشياتوري، فرانكو نيرو، وباولو بوناسيللي، مارتن سكورسيزي، وآل باتشينو، جيسون موموا، لورينزو زورتزولو، كلاوديو سانتاماريا، غيدو كابرينو، وغيرهم من الشخصيات الثانوية.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم المخرج جوليان شنابيل بجائزة Cartier Glory to the Filmmaker على هامش فعاليات مهرجان فينيسا، تقديرًا لمساهماته المميزة في السينما.

