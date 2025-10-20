ابنة أنطونيو بانديراس وميلاني غريفيث تتزوج من حبيب الطفولة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 05:08 مساءً - على مر السنوات تحديداً منذ طفولتها، عاشت ستيلا بانديراس قصة حب كبرت معها عاماً بعد عام؛ لتُكلل بالزواج أخيراً من أليكس جروزينسكي، حب طفولتها، في ظل وجود عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

أنطونيو بانديراس يحتفل بزفاف ابنته

تزوجت، البالغة من العمر 29 عاماً، من حبيبها القديم، أليكس جروزينسكي، في إسبانيا يوم السبت 18 من أكتوبر، بوجود والديها؛ أنطونيو بانديراس وميلاني جريفيث.

وارتدت العروس فستان زفاف من الدانتيل مكشوف الكتفين بأكمام منسدلة، بينما ارتدى العريس بدلة سهرة سوداء. أما أنطونيو بانديراس؛ فقد ظهر بكامل أناقته في الحفل مرتدياً بدلة سوداء كلاسيكية.

خطوبة ستيلا بانديراس وأليكس جروزينسكي

— HELLO! (@hellomag)أعلنت ستيلا بانديراس وأليكس غروشينسكي خطوبتهما عبر إنستغرام في أغسطس من العام الماضي 2024، حيث نشرت مجموعة من الصور القديمة لهما على مر السنين، بعضها يعود إلى فترة وجودهما معاً في رياض الأطفال، كما وُضعت علامة على موقع مدرسة واغن ويل، وهي مدرسة في لوس أنجلوس، ويبدو أن غروشينسكي قد تقدَّم لخطبتها في المكان الذي التقيا فيه لأول مرة، وعلقت ستيلا بانديراس على الصور قائلة: "سأقضي وقتاً ممتعاً مع الشخص المفضل لديَّ على وجه الأرض إلى الأبد".

فيما نشرت والدتها غريفيث بانديراس البالغة من العمر 68 عاماً، النبأ السعيد على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، بجانب عدة صور بالأبيض والأسود لابنتها وخطيبها -آنذاك، ومن خلال تعليقها استذكرت بإيجاز رحلتهما من أصدقاء طفولة إلى ثنائي سعيد. وقالت في تعليقها: "بدأت قصة حبهما في مرحلة ما قبل المدرسة، حب حقيقي، حب عميق. تهنئاتنا للحبيبين".

يُذكر أنه في سبتمبر العام الماضي كان قد تحدث النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى "People" عن مرحلة الخطوبة التي تعيشها ابنته في حياتها، قائلاً بأن لديه شعوراً رائعاً، حيث إن ابنته سعيدة، ولذلك هو أيضاً سعيد، كما وصف خطيب ابنته حينها بأنه رائع ويعرفه منذ طفولته.

