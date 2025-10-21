رمضان2026: تقلا شمعون وباسم مغنية ينضمان لقائمة المشاركين في مسلسل بالحرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - لايزال القائمون على مسلسل "بالحرام" للنجمة اللبنانية ماغي بوغصن، والمنتظر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني 2026، يواصلون اختيار النجوم للمشاركة في هذا العمل.

باسم مغنية وتقلا شمعون أحدث المنضمين لمسلسل " بالحرام"

ماغي بو غصن لـ الخليج 365: أقدم شخصية صعبة في مسلسل بالحرام

كشف منتج العمل جمال سنان، عن انضمام الثنائيوتقلا شمعون، لقائمة المشاركين في المسلسل، وأعلن عن هذا الأمر عبر حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، إذ شارك متابعيه مجموعة صور، ظهر من خلالها الثنائي، وهما يوقعان على عقود الأنضمام للمسلسل.في حديث مقتضب لـ "الخليج 365" مع الفنانة ماغي بو غصن من حفل الموريكس دور 2025 عن الشخصية، ذكرت أنها ستقدم شخصية صعبة في مسلسلها الرمضاني""، قائلة: "الشخصية بالنسبة لي هذه السنة صعبة لأن المشاهد التي سأظهر بها صعبة، ولكنني سعيدة لأنها صعبة وهي بذلك تجسد تحديًا جديدًا بالنسبة لي". وعن النجم الذي سيشاركها البطولة أجابت ماغي بو غصن مازحة ممتنعة عن ذكر الاسم، فيما راحت تنظر إلى زوجها المنتج جمال سنان الذي كان يقف إلى جانبها وأضافت ضاحكة: "جمال"، في إشارة مازحة منها إلى أن زوجها المنتج جمال سنان هو البطل.

وخلال أحداث المسلسل، سوف تظهر "ماغي" بشخصية "جود"، وكشفت عن ذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على "غنستغرام"، من تصوير أولى مشاهدها بالعمل، دون الكشف عن ملامح الشخصية التي تجسدها، ولكنها بدت في إحدى الصور أثناء تصوير دورها، بملامح شاردة وحزينة، وكأن الشخصية التي تلعبها تعيش حزنًا.

مسلسل "بالحرام" دراما اجتماعية ستتطرق للعديد من المواضيع والقضايا الشائكة إنسانيًا التي تحمل أحداثها أسرارًا ومفاجآت.

نجاح مسلسل "بالدم" في رمضان 2025 وحصده العديد من الجوائز

وكعادتها تحرص الفنانة ماغي بو غصن أن تطل بأعمال في رمضان، التي تحظى بمتابعة واهتمام المشاهدين، واستقطب مسلسلها الأخير في رمضان الفائت "بالدم" النجاح بسبب أحداثه المشوقة المليئة بالمفاجآت والأسرار وقصته الإنسانية المؤثرة، وتصدر الترند طيلة عرض حلقاته. وهذا النجاح حصده المسلسل من خلال إشادات الجمهور له ونيله العديد من التكريمات والجوائز في العديد من المهرجانات والحفلات ومنها حصده مؤخرًا ثماني جوائز دفعة واحدة في حفل الموريكس دور بدورته الـ 25 حيث توزعت الجوائز بين قصته وإخراجه وأبطاله ومنتجه.

