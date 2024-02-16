شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 15 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 3635 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3635 جنيها بدون إضافة مصنعية في الأسواق.





أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4154 جنيها.

عيار 21 يسجل 3635 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3116 جنيها .

عيار 14 يسجل 2423 جنيها.

الجنيه الذهب 29080 جنيه.





الذهب العالمي تعافي أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، يأتي نتيجة تراجع في مستويات الدولار الأمريكي، الذي شهد انخفاض محدود خلال جلسة الأمس بنسبة 0.2% واليوم يتداول عل تراجع محدود، لتظل تداولات الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله يوم أمس.

أسعار الذهب مستقرة تحت المستوى الهام 2000 دولار للأونصة، وذلك منذ صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، وزادت من الاحتمالات أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا العام.

أكد نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار على النهج الحذر لتخفيضات أسعار الفائدة التي دعا إليها الرئيس جيروم باول، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من تأخير الإجراء لفترة طويلة.

كما حذر عدد كبير من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي من أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة أعلى إذا ظل التضخم ثابتًا، وهو السيناريو الذي يبشر بالسوء بالنسبة للذهب. لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيادة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع الذهب للانخفاض بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر.

الأسواق الآن تضع تسعير لخفض الفائدة خلال عام 2024 بأكمله بمقدار يقترب من 100 نقطة أساس، ليشهد تحسن بعد أن كان يوم الثلاثاء عند 85 نقطة أساس، ويذكر أن توقعات الأسواق كانت عند 150 نقطة أساس قبل بيانات التضخم.