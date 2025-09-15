الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 02:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ضمن حركة عرضية تعكس محاولاته المستمرة لاكتساب زخم إيجابي يدعم مساره الصعودي، ويأتي ذلك في إطار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استقرار التداولات بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يمنح الحركة قدراً من التماسك رغم الضغوط اللحظية.

 

كما يستفيد السعر من بقائه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار السيناريو الإيجابي، وفي الوقت نفسه بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار تقاطع إيجابي عقب تصريف التشبع الشرائي السابق، ما يعكس استعادة تدريجية للزخم ويدعم استمرار المسار الصاعد.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا