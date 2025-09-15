سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ضمن حركة عرضية تعكس محاولاته المستمرة لاكتساب زخم إيجابي يدعم مساره الصعودي، ويأتي ذلك في إطار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استقرار التداولات بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يمنح الحركة قدراً من التماسك رغم الضغوط اللحظية.

كما يستفيد السعر من بقائه أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار السيناريو الإيجابي، وفي الوقت نفسه بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار تقاطع إيجابي عقب تصريف التشبع الشرائي السابق، ما يعكس استعادة تدريجية للزخم ويدعم استمرار المسار الصاعد.

