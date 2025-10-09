تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 09-10-2025

قفز سعر سهم Snowflake Inc (SNOW) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولتاه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البع من تشبعه الشرائي بها من منحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 226.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 271.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد