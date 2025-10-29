شكرا لقرائتكم خبر تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" و"إي دي إف باور سلوشنز" تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاواط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" و"إي دي إف باور سلوشنز" تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاواطتحت إشراف وزارة الطاقة، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة إي دي إف باور سلوشنز اتفاقية شراء طاقة لمدة (25) عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، لتطوير مشروع صامطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة تبلغ (600) ميجاواط، وتكلفة إنتاجية تبلغ (5.57544) هللات لكل كيلوواط ساعة (1.48678) سنت لكل كيلوواط ساعة، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إي دي إف، برنارد فونتانا. حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بهكلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة إي دي إف السعودية وشركة إي دي إف باور سلوشنز عمر الدويش.

ويقع المشروع في منطقة جازان على بُعد نحو (35) كيلومترًا جنوب غرب مدينة جازان و (15) كيلومترًا شمال مدينة صامطة، وسيتم تطوير المشروع وتمويله وبنائه وإدارته من قِبل التحالف المشترك بين الشركة السعودية للكهرباء وإي دي إف باور سلوشنز، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2028م، بطاقة إنتاجية قادرة على تزويد ما يقارب (100) ألف منزل سنويًا بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

ويُعد المشروع محطةً إستراتيجية في مسيرة التحول نحو الطاقة المتجددة في المملكة، ويدعم المستهدف الوطني الرامي إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في مزيج الطاقة الوطني إلى نحو (50%) بحلول عام 2030م، تبعًا لنمو الطلب على الكهرباء، كما يجسد المشروع الدور القيادي لوزارة الطاقة، ويؤكد مكانة الشركة السعودية للكهرباء كممكن وطني رئيس في رحلة التحول نحو صناعة كهرباء أكثر استدامة، إلى جانب إي دي إف باور سلوشنز كمطور دولي للطاقة المتجددة، بما يعزز الاستدامة والتوطين والابتكار في قطاع الكهرباء.

وفي إطار التزام التحالف المشترك بدعم القيمة المحلية المضافة، سيتم خلال مرحلة الإنشاء الاعتماد على شركات سعودية لتوريد جزء كبير من المواد والمعدات والخدمات، بما يعزز نمو الصناعات الوطنية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في بناء القدرات المحلية. وقال المهندس الغامدي:" يُعد مشروع صامطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية محطةً فارقة في مسيرة الشركة السعودية للكهرباء، كونه أول مشروع واسع النطاق تطلقه الشركة في هذا المجال، ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، الذي يقود مسيرة التحول في قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة."

وأضاف الغامدي:" يجسد المشروع التزام الشركة الإستراتيجي بتوسيع محفظة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع مسار خفض الانبعاثات الكربونية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مزيج الطاقة، كما يعكس دور الشركة المحوري في قلب مشهد تحول قطاع الكهرباء في المملكة، عبر تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وضمان استمرارية تقديم خدمة كهربائية موثوقة وعالية الجودة في جميع أنحاء المملكة".

من جهته، قال عمر الدويش، :" يُعد مشروع صامطة للطاقة الشمسية محطةً مهمة أخرى في الشراكة الممتدة بين شركة إي دي إف ووزارة الطاقة والشركة السعودية لشراء الطاقة، ويؤكد هذا المشروع التزامنا بدعم طموحات المملكة في مجال الطاقة النظيفة، بالاستفادة من خبرات إي دي إف التقنية الواسعة ومعرفتها العميقة بالسوق المحلية، مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، ومع هذا الإنجاز، تصل القدرة الإنتاجية لمشروعات إي دي إف للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو (3,800) ميجاواط، مما يعزز مساهمتنا في توفير القيمة المحلية والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لمستقبل أنظف وأكثر ازدهارًا للجميع".

وتؤكد هذه الاتفاقية ريادة المملكة في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة، وتجسد عزمها على بناء مستقبلٍ متنوع المصادر، منخفض الانبعاثات، وعالي الكفاءة في إنتاج الطاقة، ويعد هذه المشروع ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.