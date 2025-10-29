تكنولوجيا: تسريب صور تكشف تصميم هاتف Google Pixel 10a المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل معظم هواتف سلسلة Pixel 10 في أغسطس الماضي، لكن هناك عضوًا واحدًا ما زال غائبًا عن المجموعة وهو Pixel 10a، الهاتف المتوسط الذي يُتوقع أن يكون الأرخص بين أفراد السلسلة.

وقد ظهرت الآن تسريبات جديدة تكشف تصميم الهاتف عبر صور CAD، قبل الإعلان الرسمي المتوقع في مطلع عام 2026. كانت بعض الشائعات السابقة تشير إلى إمكانية طرح الهاتف قبل نهاية هذا العام، إلا أن المصدر الذي نشر هذه الصور أكد أن الإطلاق سيكون في بداية العام المقبل.

ورغم ذلك، فإن هذا الموعد يظل أبكر مما حدث مع الإصدار السابق Pixel 9a الذي تم الكشف عنه في مارس. وتُظهر الصور المسربة أن تصميم Pixel 10a يشبه كثيرًا تصميم 9a، حيث يأتي بجزيرة كاميرات مدمجة مع الغطاء الخلفي البلاستيكي، ويحتوي على كاميرتين فقط كالعادة.

أما من الأمام، فما زالت الحواف المحيطة بالشاشة سميكة نسبيًا، بينما تستمر جوجل في وضع زر التحكم بالصوت أسفل زر التشغيل، وهو ما يجعل الأخير أقل سهولة في الوصول إليه بالإبهام.

وبالنسبة للأبعاد، فمن المتوقع أن يقيس الهاتف 153.9 × 72.9 × 9 ملم، أي أنه سيكون أقل طولًا وعرضًا بقليل لكنه أكثر سمكًا من سابقه. ومن المثير للاهتمام أن Pixel 10a قد يتخلى عن أحدث معالجات جوجل Tensor G5، ليعتمد بدلًا منه على شريحة Tensor G4 مع سرعة معالجة أعلى قليلًا، وذلك كخيار لتقليل التكلفة.

أما السعر، فيُتوقع أن يبدأ من 499 دولارًا مثل الإصدار السابق، مقابل سعة تخزين 128 جيجابايت فقط. وبالطبع، سيحصل الهاتف على 7 سنوات من التحديثات البرمجية، مثل باقي أجهزة Pixel الحديثة.

المصدر