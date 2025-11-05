شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض برامجها التمكينية لرواد الأعمال في ملتقى بيبان 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في ملتقى بيبان 25، وذلك ضمن جهودها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وخلق بيئة تنافسية وابتكارية تجذب الاستثمار المحلي والدولي لسوق الأمن السيبراني، بما يسهم في تنميته ودعم الفرص الواعدة فيه.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في الملتقى ضمن «باب التمكين» و«باب الشركات الناشئة»؛ برامج تمكين رواد الأعمال في مسارَي «ريادة الأعمال في الأمن السيبراني» و«البحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني»، ودورها في توطين تقنيات الأمن السيبراني، وتشجيع الكفاءات الوطنية لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة بالمجال ومن أبرزها «هاكاثون الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، توسّع نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، مسرعة الأمن السيبراني، سايبر الابتكار، منح رواد البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني».

وتدعو الهيئة المستثمرين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني ورواد الأعمال إلى زيارة أجنحتها في الملتقى للاطلاع على برامجها المتنوعة، والممكّنات التي تتيحها لجذب الاستثمار المحلي والعالمي لسوق الأمن السيبراني في المملكة، وخلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات وتطوير الكفاءات، لإعداد جيل واعد من الباحثين ورواد الأعمال في المجال.

ويُعقد ملتقى "بيبان 25" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 5 - 8 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز نوعي عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية والريادية، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.