سعر سهم ألتا بيوتي (ULTA) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، ليحاول السهم بتداولاته الأخيرة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن يعيقه في ذلك بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ،ما قد يوقف تعافي السهم بشكل كامل بشكل مؤقت.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 155.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 180.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

