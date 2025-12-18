الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 18-12-2025

2025-12-18 02:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول بذلك تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، ليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يكسب الزوج زخماً إيجابياً متجدد في الفترة القادمة.

