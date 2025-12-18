سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما زاد من حدة الضغوط السلبية المحيطة بحركة السعر، وعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

وتتفاقم هذه الضغوط مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي وقد يفتح المجال أمام مزيد من التراجعات اللحظية، في حال فشل الزوج في استعادة التداولات أعلى متوسطه المتحرك.