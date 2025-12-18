الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 18-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-18 02:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما زاد من حدة الضغوط السلبية المحيطة بحركة السعر، وعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

 

وتتفاقم هذه الضغوط مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي وقد يفتح المجال أمام مزيد من التراجعات اللحظية، في حال فشل الزوج في استعادة التداولات أعلى متوسطه المتحرك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

