سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 18-12-2025

استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 0.7975، ليستمر الزوج في تحركاته ضمن نطاق عرضي من التداولات الجانبية، والتي ستحدد مصير الزوج القادم بمجرد خروجه من تلك المنطقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.