سعر النحاس يحتاج عزم إضافي-توقعات اليوم 18-12-2025

أدى افتقار سعر النحاس للعزم الإيجابي لإنهاء الاندفاع الصاعد الأخير بملامسة مستوى 5.4300$ ومن ثم ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ليستقر بذلك قرب 5.3000$, سنبقى على توقعنا الصاعد بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 5.1300$ ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة الضغط على الحاجز المستقر عند 5.5000$ والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

أما هبوط السعر دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بتسلله أولا نحو 4.9200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2000$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم