الاقتصاد

سعر النحاس يحتاج عزم إضافي-توقعات اليوم 18-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يحتاج عزم إضافي-توقعات اليوم 18-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج عزم إضافي-توقعات اليوم 18-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-18 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أدى افتقار سعر النحاس للعزم الإيجابي لإنهاء الاندفاع الصاعد الأخير بملامسة مستوى 5.4300$ ومن ثم ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ليستقر بذلك قرب 5.3000$, سنبقى على توقعنا الصاعد بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 5.1300$ ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة الضغط على الحاجز المستقر عند 5.5000$ والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

أما هبوط السعر دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بتسلله أولا نحو 4.9200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2000$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا