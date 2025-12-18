تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-12-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متقلبة خلال تحركاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما أدى إلى هذا الأداء المتذبذب.