تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-02-2026

ارتفع قليلاً سعر سهم ألفابيت (جوجل) ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء بوادر ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 297.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 350.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد