تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 10-02-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من استقراره اعلى سعر 5,000$، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع للصعود على المدى القريب.